Хроника 20 июня. Кучма показал свою Конституцию, а Курченко нацелился на украинский Forbes

Найцікавіше: 2003. Кучма передав парламенту свій проект конституційних змін 2013. Курченко домовився про купівлю медіахолдингу UMH group 2015. Рота "Торнадо" готується до розформування

2001, середа

СБУ пред'явила звинувачення 19 учасникам подій 9 березня у Києві, коли протести проти Кучми переросли в масові сутички під Адміністрацією президента. Згідно із ч.2 ст.71 Кримінального кодексу України, їм загрожує до 12 років тюрми.

2002, четвер

Пропрезидентська фракція "Єдина Україна" фактично розпалася. У парламенті оголосили про створення семи нових депутатських фракцій і груп. Тепер у Верховній Раді три депутатські групи та десять фракцій.

2003, п'ятниця

Президент Леонід Кучма нарешті вніс до парламенту свій законопроект про внесення змін в Конституцію. Політичну реформу Кучма бачить такою: вибори президента, парламенту і місцевих рад проводяться в один рік, президент за пропозицією більшості подає до парламенту кандидатуру прем'єра, за поданням прем'єра призначає голів місцевих адміністрацій, а також керівників МЗС, Міноборони, МВС, ДПАУ, Держмитслужби, СБУ, Держкордону.

У своєму проекті Кучма відмовився від ідеї двопалатного парламенту й референдуму прямої дії, через який теоретично можна було провести обрання Кучми на третій термін.

2004, неділя

– Кравченко наказав убити Гонгадзе від імені президента – про це йдеться в допитах одного з високопосадовців МВС, які оприлюднила британська "The Independent". Матеріали кримінальної справи зі зникнення Георгія Гонгадзе потрапили до іноземних журналістів від правоохоронців, що побоюються знищення нинішнім генпрокурором Васильєвим їхніх напрацювань. У матеріалах йдеться про те, що стеження за Гонгадзе проводилося за наказом начальника "наружки" генерала Олексія Пукача, якому відповідне розпорядження віддав міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.

– Особливості агіткампанії в регіонах. На довиборах у Верховну Раду на Полтавщині агітували за одного із кандидатів, роздаючи по дві пляшки пива біля виборчої дільниці.

2005, понеділок

– "Я не відмовився. Я дав згоду. Але він більше не повертався до цієї розмови. Тому я опинився перед вибором". Нардеп Степан Гавриш розповідає, як Віктор Ющенко пропонував йому очолити свій штаб, однак потім про це більше не згадував, і тоді Гавриш підтримав Януковича.

– Після зміни влади в Україні нічого не змінилося, – стверджує німецька газета "Die Tageszeitung". "Проблеми в Україні залишаються з 1991 року ті самі: непрофесіоналізм, брак погодженості й компетентності", – йдеться у статті.

2006, вівторок

Коаліціада-2006. У разі створення коаліції з Партією регіонів, соціалісти підуть в опозицію, обіцяє лідер СПУ Олександр Мороз. Тим часом у самій ПР стверджують, що вже половина соціалістів готові до широкої коаліції з участю регіоналів.

2007, середа

Генпрокуратура займається імітацією розслідування справи Георгія Гонгадзе, каже адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. Так вона прокоментувала ситуацію з Мельниченком і "тим самим диваном".

Ситуацію з розслідуванням акцентував Микола Мельниченко, який звинуватив Секретаріат президента в тому, що той заважає проведенню слідчого експерименту в кабінеті голови Секретаріату Віктора Балоги. У Балоги відповіли, що готові надати кабінет у суботу, бо для повернення на місце відомого дивану потрібен час, але це не влаштовує самого Мельниченка.

2008, п'ятниця

Напередодні масштабної політичної кризи в Україні Тимошенко з'їздила в Брюссель, де зустрілася з провідними політиками (Ангелою Меркель, Сільвіо Берлусконі, верховним комісаром ЄС Хав'єром Соланою, віце-президентом Єврокомісії Гунтером Ферхойгеном) і зібрала з їх боку заяви на свою підтримку. Таким чином прем'єр протистоїть сценарію можливої відставки свого уряду.

Тим часом спікер Арсеній Яценюк заявив, що буде чекати рішення Конституційного суду, який має пояснити, чи існує парламентська коаліція. Після виходу з неї депутатів Бута та Рибакова коаліція втратила більшість.

2009, субота

Корабель "Нашої України" все впевненіше йде на дно. У Криму керівники НСНУ вийшли з партії. "Входив в "Нашу Україну", а виходжу з СДПУ(о). Не хочу чекати того часу, коли розпочнеться масове втеча з партії так званої команди президента", – пояснив член політради Володимир Шкляр. Вони не виключили саморозпуску кримської організації через величезні партійні борги.

2010, п'ятниця

Глава адміністрації президента Сергій Льовочкін пообіцяв, що Україна не буде повертати RosUkrEnergo ані газ, відібраний за часів прем'єра Тимошенко, ані гроші за порушення контракту. Раніше Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Нафтогаз" повернути компанії 11 мільярдів кубометрів газу, передати ще 1,1 мільярд кубометрів газу як компенсацію і виплатити 197 мільйонів доларів.

А СБУ порушила справу за фактом нанесення збитків державі Україна у зв'язку з цим рішенням Стокгольмського суду. При цьому голова СБУ Валерій Хорошковський спростував наявність у нього конфлікту інтересів через зв'язки з Дмитром Фірташем.

За логікою Хорошковського, треба притягнути і вище керівництво Росії, прокоментував це депутат від БЮТ Сергій Соболєв.

2011, понеділок

– Печерський райсуд Києва відмовив у зміні запобіжного заходу для екс-міністра МВС Юрія Луценка, який знаходиться під арештом. У свою чергу, Луценко вимагає заслухати в його справі президента Віктора Януковича, який міг давати незаконні вказівки щодо його затримання.

– "Я буду продовжувати відкрито висловлювати свою думку, оскільки сьогодні громадяни України потребують того, що колись називалося просвітою". Екс-глава Адміністрації президента Кучми Віктор Медведчук каже, що в політику не повернеться, але й висловлювати думки по актуальних питаннях не перестане.

2012, середа

Відомий український нападник Андрій Воронін завершує кар'єру в національній збірній з футболу.

Але українські вболівальники можуть потішитися тим, що УЄФА визнала помилку арбітра, який напередодні не зарахував забитий українцями гол під час матчу Англія – Україна (ми цей матч програли). "М'яч був забитий у ворота, пройшов на 50 сантиметрів за лінію воріт – це правда. Це була людська помилка. Це єдина помилка на тисячу матчів", – пояснив старший офіцер УЄФА у справах суддівства П'єрлуїджі Колліна.

– Кабмін затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу газу на 2012 рік з імпортом в обсязі 27 мільярдів кубометрів. Хоча в "Газпромі" кажуть, що поставки російського газу в Україну можуть скласти близько 40 мільярдів кубометрів. Раніше українська сторона заявляла про намір скоротити закупівлі газу до 27 млрд кубометрів із передбачених контрактом 52 мільярдів.

2013, четвер

– Власник групи компаній СЄПЕК Сергій Курченко купує один з найбільших медіахолдингів країни – UMH group Бориса Ложкіна. У структуру UMH у тому числі входять "Forbes Україна" та "Кореспондент".

Головний редактор "Forbes Україна" Володимир Федорин заявив, що через це залишить журнал до завершення контракту.

– Україна – транзитна країна в торгівлі людьми, вважають у Держдепі США. "Україна виступає джерелом, транзитною країною і все більше країною призначення для чоловіків, жінок і дітей, які піддавалися примусовій праці та сексуальній експлуатації", – йдеться в звіті департаменту.

2014, п'ятниця

АТО припинено на тиждень. Про це заявив президент Петро Порошенко, який приїхав до табору Антитерористичного центру Національної гвардії. Він представив план врегулювання ситуації на Сході, який передбачає звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів, звільнення заручників, роззброєння, дострокові місцеві вибори.

У Кремлі впевнені, що припинення операції пов'язано з влученням українського снаряду на російську територію та пораненням митника.

Останнім успіхом українських військових стали бої в районі селищ Ямпіль та Закітне на Донеччині – у штабі говорять про знищення близько 300 бойовиків. При цьому 7 українських військовослужбовців загинули та 30 отримали поранення.

Тим часом на Луганщині невідомі обстріляли маршрутку з шахтарями: одна людина загинула, шестеро поранені.

2015, субота

– Оперативна група МВС проводить обшук на базі роти особливого призначення "Торнадо". Добровольчий спецпідрозділ МВС України був розформований наказом міністра МВС напередодні. Командира роти та сімох міліціонерів заарештували. Їх підозрюють у викраданні людей, катуванні та інших злочинах.

– Обшук в Апеляційному суді Києва. СБУ заблокувала його роботу. Керує судом – Антон Чернушенко, якому пізніше пред'являть підозру у винесенні завідомо неправосудних судових рішень.

2016, понеділок

– У Криму засудили до 320 годин обов'язкових робіт Володимира Балуха, відомого тим, що незважаючи на окупацію півострова, він вивісив і не знімав з флагштоку біля дому державний прапор України. Балуха звинуватили в образі представника влади – поліцейського, що прийшов до нього з обшуком.

– За чотири з половиною роки Україна може повністю відмовитися від імпорту газу через власний видобуток. Про це заявив міністр енергетики Ігор Насалик.

– Один український військовий загинув і двоє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Рустем Халілов, для УП