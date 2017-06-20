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Поляков назвал Сытника гопником и дикарем

Вторник, 20 июня 2017, 16:31

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков, которого НАБУ обвиняет в коррупции, заверяет, что не сбежит из страны.

Об этом он заявил в кулуарах Рады во вторник.

"Я буду находиться на территории Украины. Им не удастся надавить. Они начали давить на сестру, вчера было разбойное нападение на мою жену, вчера арестовали мою помощницу - будет еще много других обвинений. Но не существует никакой доказательной базы, это - политическая расправа ", - сказал нардеп.

Также Поляков опроверг факт получения взяток и обвинения НАБУ.

"Что касается сумм, которые фигурировали на брифинге, - у моей помощницы нашли 112 гривен, не тысяч. Это бредовые обвинения. Какое я имею отношение к добыче янтаря? Нет никаких вещей, где бы я был здесь связан", - сказал Поляков.

Относительно обвинений в коррупционном сотрудничестве с депутатом от БПП Бориславом Розенблатом Поляков отметил следующее:

"С Розенблатом я общался последний раз осенью. Какие у нас могут быть отношения? Можно сказать, что Сытник изнасиловал президента Зимбабве. Точно такое же обвинение и в отношении меня. Это гопники, дикари, Сытник - это просто дикарь".

Как сообщалось, депутат Борислав Розенблат также отверг все обвинения во взяточничестве.

19 июня нардеп Сергей Лещенко рассказал, что детективы НАБУ задержали охранника Розенблата при получении взятки в размере 200 тысяч долларов за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Розенблат вместе с другим депутатом Максимом Поляковым вносили за взятки изменения в законодательство о добыче янтаря.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, теперь Розенблату и Полякову грозит до 12 лет заключения.

САП направила в Генпрокуратуру представление на лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности Розенблата и Полякова.

Роман Кравец, УП

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Темы: Верховная РадавзяткаСытникНАБУНародный фронт
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