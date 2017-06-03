"Крымскому диверсанту" Захтею продлили срок ареста до августа

Киевский райсуд оккупированного Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей для Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке "диверсий" на территории Крыма, до 7 августа.

Об этом сообщил адвокат Захтея Алексей Ладин Крым.Реалии.

"Следователь в очередной раз сказал, что Захтей "может продолжить угрожать свидетелям". На вполне резонный вопрос защиты – "когда он начинал угрожать свидетелям?" – никакого ответа не последовало. Указали, что есть основание считать, что Захтей, являясь гражданином Украины, может скрыться от органов предварительного следствия и суда", – пояснил мотивацию российского следователя адвокат.

Ладин сообщил, что данное постановление будет оспорено в апелляционной инстанции как необходимая мера для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.

Как сообщалось, в январе 2017 года Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

10 августа 2016 ФСБ объявила о предотвращении терактов на территории аннексированного Крыма.

Попытки так называемых "украинских диверсантов" прорваться на территорию полуострова, во время предотвращении которых погибли российские военнослужащий и пограничник, состоялись, по сообщению ФСБ, в ночь на 7 и 8 августа 2016 года.

ФСБ сообщила о задержании по делу нескольких лиц, среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом.

В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея из московского СИЗО "Лефортово" в Крым.

Юристы полагают, что такое этапирование может быть связано с желанием российских силовиков усложнить процесс защиты в этом деле.