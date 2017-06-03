Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пяти фигурантам "дела 2 мая" продлили арест на месяц

Суббота, 3 июня 2017, 06:26

Городской суд Черноморска оставил под стражей пятерых ключевых фигурантов одесского "дела 2 мая".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, представители "Антимайдана" - граждане России Максим Сакаулов и Евгений Мефедов, бывший капитан одесской милиции Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский будут находиться в следственном изоляторе еще 30 дней.

Заседание с перерывами продолжалось последние трое суток. Если бы решение не было принято в пятницу, то подозреваемые могли оказаться на свободе: 6 июня истекал предыдущий срок содержания под стражей обвиняемых.

Отмечается, что обвиняемых выпустили из "клетки" в зале суда и во время судебных заседаний они сидели на скамьях позади адвокатов в окружении полицейских, но от наручников их не освободили.

По состоянию на 28 апреля этого года в организации столкновений украинских и пророссийских активистов со стрельбой, произошедших на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года и приведших к гибели шестерых человек обвинялись более 20 "антимайдановцев". Пять фигурантов дела находятся под стражей. Это - Сергей Долженков, Сергей Корчинский, Владислав Романюк и граждане России Евгений Мефедов и Максим Сакаулов.

Всего 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в центре Одессы погибли 48 человек, также около 200 человек были ранены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дело 2 маяОдессасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
дело 2 мая
В мероприятиях в Одессе приняли участие 3 тысячи человек – полиция
7 лет без ответов. Чего не хватает для расследований событий 2 мая 2014 в Одессе?
Полиция будет наказывать нарушителей карантина на годовщину трагедии в Одессе
Последние новости
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Минстратегпром: Украина ночью успешно применила "гибридную" ПВО
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
Все новости...
Реклама: