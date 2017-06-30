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Хуг: На прошлой неделе обстрелов было меньше, но 6 гражданских пострадали

Пятница, 30 июня 2017, 15:00

На прошлой неделе, 19-25 июня, количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины снизилась на 40% по сравнению с неделей ранее.

Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге 30 июня.

Наблюдатели зафиксировали 110 взрывов, вызванных запрещенным минскими соглашениями оружием, что на 80% меньше (на прошлой неделе было 617).

Уменьшение насилия на прошлой неделе было временным. 19-25 июня СММ увидела новый всплеск насилия, сказал Хуг.

Миссия подтвердила 6 жертв насилия среди гражданских лиц, в том числе 2 смертельных случаях, когда взрывы произошли в жилых районах

29 июня в течение 3 часов наблюдатели СММ в Ясиноватой зафиксировали 500 взрывов, а количество взрывов в Попасной было невозможно подсчитать, сказал Хуг.

Кроме того, свобода передвижения миссии ОБСЕ в течение недели ограничивали 17 раз в районах, подконтрольных боевикам, и один раз – на территории, подконтрольной Киеву.

В минувший вторник СММ ОБСЕ попадала в опасность в Ясиноватой, а в пятницу в Золотом, где патруль попал в огонь.

Беспилотники наблюдателей снова обстреливали – в частности, в Затышном в понедельник, пытаясь помешать им собирать информацию.

Также СММ не смогла мониторить границу вблизи Новоазовска: боевики "ДНР" требовали письменного разрешения, хотя ОБСЕ получила такое разрешение в Минске.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОбоевые действияОБСЕ
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