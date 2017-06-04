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Лондон: наезд на пешеходов и резня, есть жертвы

Воскресенье, 4 июня 2017, 01:06
Лондон: наезд на пешеходов и резня, есть жертвы

В Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих, одновременно недалеко произошли нападения с ножом, пострадали по меньшей мере 5 человек, есть погибшие

Об этом сообщает BBC.

Репортер BBC Холи Джонс, которая была на мосту в момент инцидента сообщила, что микроавтобус, который совершил наезд, "вероятно, двигался со скоростью 50 миль в час". Белый микроавтобус вылетел на тротуар и наехал на прохожих, около 5 или 6 человек ранены.

Она также видела, что полиция арестовала одного человека. Мужчина был в наручниках и без рубашки. Сообщается также, что еще трое подозреваемых разыскиваются.

На месте находится вооруженная полиция и кареты скорой помощи. Движение по мосту перекрыто в обе стороны.

При этом, как сообщает Reuters, свидетели видели троих людей с ножевыми ранениями, вероятно, с порезами на горле.

В полиции Лондона заявили, что решают проблему с инцидентом на мосту, о подробностях не сообщается. Впоследствии правоохранители подтвердили, что есть больше чем одна жертва.

Правоохранители также сообщили об инциденте на рынке Боро-маркет. Туда уже выехала вооруженная полиция. Как сообщается, именно здесь свидетели слышали выстрелы и заявляли о нападениях с ножом.

Также полиция получила сообщение об инциденте в районе Воксхолл.

Темы: Великобритания
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