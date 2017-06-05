Минобороны следит, чтобы учения РФ на границе не переросли в акт агрессии

Минобороны внимательно наблюдает за проведением неожиданных учений РФ у границ Украины, подразделения на передовой и вдоль государственной границы приведены в повышенное состояние готовности.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в понедельник, комментируя информацию о том, что в Минобороны РФ заявили о неожиданной проверке войск и боеспособности у границ Украины и переброску подразделений в оккупированный Крым.

"Реакция украинского военного ведомства адекватна. Мы внимательно наблюдаем за переброской войск, усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах и всеми возможными средствами и способами мы наблюдаем за тем, чтобы эти учения не переросли неожиданно для нас в какой-то акт агрессии. Поэтому все, кто сейчас находится на передовой, а также вдоль государственной границы Украины, приведены в соответствующее состояние готовности", - сказал Лысенко.

"Любое учение является возможной угрозой", - добавил спикер Минобороны.

По его словам, поведение России "означает, что страна-агрессор не оставляет попыток запугать как Украину, так и западных партнеров".

Лысенко отметил, что неожиданные тренировки или учения Россия проводит постоянно. "Это касается не только десантных войск, но и переброски техники и войск на территорию не только РФ, но и Беларуси якобы в рамках совместных учений", - сказал он.

Украинская правда