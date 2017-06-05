СЦКК: Боевики снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки
В ночь на 5 июня под огонь боевиков ОРДО снова попали жилые кварталы Красногоровки.
Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.
"Во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки под огонь раз попали жилые кварталы населенного пункта. По жилому сектору НЗФ ОРДО вели огонь из минометов калибром 120 мм, запрещенных минскими договоренностями", - говорится в заявлении.
Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двух жилых домов на ул.Ломоносова.
"В одном выбиты стекла и посечен осколками фасад, по второму адресу взрывом мины повредило ворота. Жители частных домов не пострадали", - отметили в СЦКК.
"Обстрел снова показал, что НЗФ ОРДО не прекращают действий по дальнейшему обострению конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполняют Минские соглашения", - говорится в заявлении.
Также в штабе АТО сообщили, что по состоянию на 18:00 5 июня боевики 31 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, в результате боевых действий ранения получили 3 военнослужащих.
В частности, около 10 раз боевики применяли тяжелое артиллерийское вооружение.
В направлении Мариуполя произошло 15 обстрелов, наиболее активно боевики вели огонь в районе Водяного, Павлополя, Чермалыка, Богдановки и Красногоровки, применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие различного калибра.
В направлении Донецка в пригороде Авдеевки боевики вели интенсивный огонь по силам АТО из 120-мм минометов и легкого вооружения различных модификаций. Обстрел также велся близ с.Пески, и в районе Опытного, где огонь открывали из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Зайцево по силам АТО били из минометов калибра 82 мм.
На луганском направлении боевики вели обстрел по ВСУ в районе Новотошковского и возле Богуславского.
Украинская правда