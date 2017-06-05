СЦКК: Боевики снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки

В ночь на 5 июня под огонь боевиков ОРДО снова попали жилые кварталы Красногоровки.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

"Во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки под огонь раз попали жилые кварталы населенного пункта. По жилому сектору НЗФ ОРДО вели огонь из минометов калибром 120 мм, запрещенных минскими договоренностями", - говорится в заявлении.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двух жилых домов на ул.Ломоносова.

"В одном выбиты стекла и посечен осколками фасад, по второму адресу взрывом мины повредило ворота. Жители частных домов не пострадали", - отметили в СЦКК.

фото - пресс-центр штаба ато

"Обстрел снова показал, что НЗФ ОРДО не прекращают действий по дальнейшему обострению конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполняют Минские соглашения", - говорится в заявлении.