Коалиция нанесла авиаудар по силам Асада

Коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сторонникам режима Башара Асада в Сирии, вошедшим в зону деэскалации неподалеку от населенного пункта ат-Танф.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает ВВС.

Из сообщения ведомства следует, что военнослужащих сирийской армии в попавшей под удар группе не было.

"Несмотря на прошлые предупреждения, силы сторонников режима вошли в согласованную зону деэскалации с танком, артиллерией, средствами противовоздушной обороны", - говорится в пресс-релизе группировки американских войск в Сирии.

В результате удара было уничтожено две артиллерийских установки, одно противовоздушное орудие, а также поврежден танк. Перед тем как нанести удар, коалиция сделала несколько предупреждений по специальной линии связи.