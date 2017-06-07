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Коалиция нанесла авиаудар по силам Асада

Среда, 7 июня 2017, 02:30

Коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сторонникам режима Башара Асада в Сирии, вошедшим в зону деэскалации неподалеку от населенного пункта ат-Танф.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает ВВС.

Из сообщения ведомства следует, что военнослужащих сирийской армии в попавшей под удар группе не было.

"Несмотря на прошлые предупреждения, силы сторонников режима вошли в согласованную зону деэскалации с танком, артиллерией, средствами противовоздушной обороны", - говорится в пресс-релизе группировки американских войск в Сирии.

В результате удара было уничтожено две артиллерийских установки, одно противовоздушное орудие, а также поврежден танк. Перед тем как нанести удар, коалиция сделала несколько предупреждений по специальной линии связи.

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Темы: СШАСирия
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