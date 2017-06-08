Суд не захотел взыскать с Насирова 100 миллионов

Соломенский райсуд Киева отказался взыскать 100 миллионов гривен оплаченного ранее залогав бюджет государства с временно отстраненного главы ДФС Романа Насирова.

Такое решение в четверг приняла судья Светлана Кушнир.

"Суд решил в удовлетворении прокурора отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказала судья.

"Мы продолжаем работать со следствием, мы хотим, чтобы дело рассматривалось по существу и поставить в этом точку. Самое главное сейчас - это окончание предварительного следствия. Я со своей стороны буду работать со следствием, не собираюсь скрываться", - прокомментировал решение суда Насиров.

Между тем прокурор Роман Симкив отметил, что решение не будет оспариваться.

"Мы, конечно, будем его выполнять. Возможно мы вернемся к теме паспорта несколько позже. Сейчас это все, что я могу сказать", - сказал Симкив.

Роман Кравец, УП