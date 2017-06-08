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Полиция составила протокол на нардепа за пьяное вождение. Дальше суд

Четверг, 8 июня 2017, 16:30

Патрульная полиция Киева остановила народного депутата от БПП Павла Ризаненка и выписала протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Такая информация появилась на странице Общественной организации "СТОП – Корупція" (создана оппонентом депутатом облсовета от Батькивщины Олегом Кищук - УП) в Facebook, ее "Украинской правде" подтвердили в пресс-службе полиции и сам народный депутат.

"28 мая в 22:48 народный депутат от БПП Павел Ризаненко, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан Управлением патрульной полиции в г. Киеве", - говорится в сообщении ОО.

Активисты также отметили, что "заседание суда пытаются" замять".

В пресс-службе Департамента патрульной полиции г. Киева "Украинской правде" подтвердили факт остановки указанного автомобиля, у водителя которого, по мнению полицейских, были признаки алкогольного опьянения.

"Был составлен протокол об управлении в нетрезвом состоянии и передано в суд", - отметили в ведомстве.

В полиции также добавили, что тест показал незначительное алкогольное опьянение около 0,27 промилле.

Сам нардеп сообщил "Украинской правде", что в указанный день он действительно был остановлен сотрудниками полиции из-за того, что его машина будто бы в розыске.

"Позже оказалось, что она там не находится... Меня привезли на осмотр в клинику и сделали тест, который показал незначительное превышение (содержания алкоголя в организме - УП)", - рассказал депутат.

По его словам, показатель алкоголя в крови, согласно результатам экспертизы, составлял 0,27 промилле при допустимом значении 0,2. Это подтверждается документом, который УП передал Ризаненко.

 

Ризаненко также передал еще одну справку, сделанную на следующий день по "самообращению". В ней отмечается, что на 19:50 29 мая этого года признаков опьянения не выявлено.

 

Депутат добавил, что ожидает решения суда и считает появление информации в сети провокацией.

"Я прекрасно осознаю, что любая моя ошибка будет использована врагами против меня", - подытожил он.

Павел Ризаненко также отметил, что готов к ответственности.

"Я готов понести наказание", - подчеркнул он.

София Лукашова, для УП

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Темы: полиция
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