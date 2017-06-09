У Януковича отрицают зарубежные счета, если найдутся - отдаст деньги Донбассу

Если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя беглого президента Виктора Януковича, то он отдаст эти средства на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от боевых действий.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь его сына Александра Юрий Кирасир в ответ на заявление о счетах Януковича в Швейцарии в ходе встречи президента Петра Порошенко с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером 7 июня.

"Хотелось бы еще раз напомнить представителям украинских властей о том, что в своем официальном письме от 01.03.2017 на запрос адвокатской компании JHA LLP, представляющей интересы В. Януковича и его сына Александра, было четко указано: "в Швейцарии нет замороженных счетов или активов, которыми владеет президент Янукович. Меры по замораживанию активов, принятые Швейцарией, касаются других лиц, перечисленных в Приложении к Приказу о замораживании активов в связи с Украиной", - отметил он.

Кирасир также назвал упоминания представителями украинских властей о зарубежных счетах Януковича "откровенной спекуляцией".

Как известно, 9 декабря 2016 года Федеральный͈ совет Швейцарии сообщил о решении продлить меры по замораживанию всех находящихся в Швейцарии активов экс-президента Януковича, а также других физических лиц из Украины, которые предположительно с ним связаны.

В сообщении говорилось, что речь идет об активах стоимостью приблизительно 70 миллионов швейцарских франков в целом.