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Боевики обстреляли Каменку, ранен подросток

Пятница, 9 июня 2017, 01:35
Боевики обстреляли Каменку, ранен подросток

Вечером 8 июня боевики начали артобстрел села Каменка Ясиноватского района.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Артобстрел начался около 21.10. При взрыве снаряда ребенок находился на улице возле дома, и его ранило осколками", - говорится в сообщении.

15-летний мальчик получил осколочные ранения обеих ног и грудной клетки. Он был доставлен в больницу Авдеевки, а после транспортирован в госпиталь Покровска.

По данному факту Дружковским отделением полиции открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" УК Украины.

Темы: Донбасс
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