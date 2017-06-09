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МИД: В Одесской области хотят расшатать межнациональный конфликт

Пятница, 9 июня 2017, 11:02

Министерство иностранных дел обеспокоено попытками использовать болгарскую общину для дестабилизации ситуации в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что "последние инциденты, которые имели место с отдельными представителями болгарской общины, никоим образом не связаны с их этнической принадлежностью, а были спровоцированы заявлениями, в условиях продолжающейся российской агрессии воспринимаются чрезвычайно чувствительно".

Министерство также осуждает любые насильственные действия для выяснения отношений.

"Правоохранительные органы Украины уже проводят необходимые следственные действия. По результатам расследования виновные понесут предусмотренную законодательством ответственность", - отмечает МИД.

Как сообщалось, в апреле 2017 года Служба безопасности блокировала запланированную Российской Федерацией провокацию относительно болгарского нацменьшинства в Одесской области.

В мая 2017 года представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов сообщил, что российские спецслужбы пытаются активизировать сепаратистские настроения в различных регионах Украины и дестабилизировать ситуацию с помощью фейковых территориальных общин.

Украинская правда

Темы: Одесская областьМИД
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