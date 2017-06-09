Боевики "пофутболили" патруль ОБСЕ и накричали на неизвестном языке

На днях в ОРДО боевики несколько раз ограничивали передвижение патруля мониторинговой миссии ОБСЕ, а один из них кричал на наблюдателей на неизвестном языке.

Об этом говорится в отчете СММ по состоянию на 7 июня.

В частности сообщается, что вооруженный мужчина остановил патруль СММ и не позволил ему проехать в подконтрольное "ДНР" с. Александровское в 90 км от Донецка, объяснив это тем, что в этом районе проводятся учения.

После этого члены патруля проехали 100 м к востоку от блокпоста в направлении подконтрольного "ДНР" с. Маркино. Через 10 минут к наблюдателям подъехали два вооруженных человека на гражданском автомобиле и приказали им отъехать еще дальше от блокпоста.

"Один из них, у которого на плече была черно-белая нашивка с изображением черепа и двух скрещенных костей и надписью "Добровольческое подразделение генерала Бакланова", закричал в сторону наблюдателей на неизвестном языке (это не был ни русский, ни украинский), а затем их автомобиль поехал в восточном направлении", - рассказывают в миссии.

Через 15 минут, когда члены патруля собирались уезжать с того места, автомобиль СММ обогнал микроавтобус с не менее 5-ю вооруженными мужчинами, которые жестами приказали наблюдателям остановиться. Тогда же у автомобилей СММ остановились еще два микроавтобуса, на переднем ветровом стекле которых были листы бумаги с надписью "АТС", а на борту находились соответственно семь и три вооруженных человека. Позади автомобилей миссии остановился большой автобус, а впереди - еще три микроавтобуса, перекрыв дорогу.

"На одном из семи транспортных средств не было номерных знаков. Никто из вооруженных мужчин не заговорил с наблюдателями миссии. Один из мужчин сфотографировал автомобили СММ и членов патруля. По крайней мере четверо других мужчин надели балаклавы или капюшоны, чтобы скрыть свои лица", - отмечают наблюдатели.

По их словам, через 20 минут еще одно транспортное средство с пометкой "милиция" подъехало к наблюдателям СММ. Вооруженный мужчина попросил показать план патрулирования. Наблюдатели отказались выполнить это требование и объяснили положение мандата миссии. После этого вооруженный мужчина сделал телефонный звонок и, сказав, что члены патруля СММ "свободны", в "милицейской" машине сопровождал их до подконтрольного "ДНР" Новоазовска.

Мытарства патруля закончились тем, что боевик из "милицейского" авто сказал наблюдателям, чтобы они возвращались на базу.

Как сообщалось, в своем предыдущем отчете Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждала жертвы с обеих сторон линии разграничения в результате обстрелов, которые имели место в начале июня.

2 июня террористы ОРЛО отказались пускать патруль ОБСЕ в шахту, где предположительно прячут тяжелое вооружение.

Украинская правда