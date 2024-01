Хакеры слили в сеть переписку американского разведчика – СМИ

Жертвой хакерской атаки стал высокопоставленный сотрудник Госдепа США, специалист по российской внутренней политике.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

О взломе частного почтового ящика высокопоставленного сотрудника Госдепа США в пятницу вечером сообщило американское издание Foreign Policy. В статье не упоминалось имя жертвы хакеров, но уточнялось, что этот человек работает в бюро разведки и исследований Госдепа и отвечает за Россию. Информированный источник издания отметил, что данный эксперт считается "лучшим специалистом администрации США по России" и что "он более чем кто-либо осведомлен о том, что там (в РФ) происходит".

О том, что почта разведчика была взломана, журналисты узнали из письма, поступившего в редакцию от злоумышленника под псевдонимом Johnnie Walker. В письме была ссылка на архив, в котором содержалась переписка данного чиновника за последние два года. В статье уточняется, что он переписывался с "сотрудниками ЦРУ и других разведывательных служб, корреспондентами известных СМИ, неправительственными организациями и международными фондами".

Из статьи Foreign Policy следует, что за взломом могли стоять хакеры из России. Одним из доказательств этой версии, по мнению авторов статьи, служит тот факт, что впервые о содержании переписки сообщил некий "сомнительный крымский сайт", бывший сотрудник которого утверждает: этот ресурс спонсируется российскими спецслужбами (его название не приводилось).

Издание "Коммерсант" утверждает, что их журналисту удалось выяснить имя жертвы хакеров, сверяя имена и телефоны сотрудников Госдепа, которые опубликованы на сайте ведомства. Им оказался — Роберт Отто. Его должность — глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. В сеть попали письма из его личного ящика (на сервере gmail), большая часть из них посвящена работе.

Значительную часть переписки составляют ссылки на статьи из российских изданий, которыми Роберт Отто делится со своими коллегами и друзьями или которые те присылают ему. Чаще всего речь идет о ссылках на материалы "Новой газеты", The New Times, "Слона", "Ведомостей", РБК, "Ъ", "Эха Москвы", Meduza, The Insider. Часто встречаются ссылки на аналитические статьи Московского центра Карнеги.

Множество писем посвящено кадровым перестановкам в разных российских государственных структурах и тому, насколько влиятельным является тот или иной госдеятель.

При этом Владимира Путина Роберт Отто и его партнеры по переписке нередко называют просто "Пу".

Госдеп пока не подтвердил и не опроверг подлинность писем. Также неизвестно, был ли этот случай взлома единичным или входил в серию кибератак.