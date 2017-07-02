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В Лондоне прошел многотысячный митинг против правительства Мэй

Воскресенье, 2 июля 2017, 06:42

Тысячи людей собрались в центральном Лондоне, чтобы выразить свое недовольство экономической политикой правительства Британии.

Об этом пишет BBC.

Демонстранты собрались перед зданием Би-би-си в центре Лондона, после чего прошли по направлению к Парламентской площади.

Протест был организован группой активистов, выступающих против политики жесткой бюджетной экономии, проводимой правительством консерваторов.

 
AFP

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин принял участие в митинге, выступив перед участниками демонстрации.

"Правительство тори отступает, политика жесткой экономии отступает, экономические аргументы этой бюджетной политики тоже отступают", - объявил Корбин в своем выступлении в центре Лондона, на Парламентской площади.

"Те, кто борется за социальную справедливость, за единство, за сплоченность людей против расизма, и выступает против тех, кто хочет разъединить нас - это те, кто движется вперед", - заявил он.

Собравшиеся скандировали "О, Джереми Корбин!" и "Тори - на выход", многие из участников держали плакаты с надписью "Правосудие для Гренфелл".

 
REUTERS

Гренфелл-тауэр - название недавно сгоревшего в Лондоне высотного дома, при ремонте которого сэкономили на пожароустойчивой обшивке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
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