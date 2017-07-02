Против задержанного в Италии украинца свидетельствовал французский журналист - МВД

На возможную причастность подразделения задержанного в Италии украинского военного Виталия Маркива к убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелли указал французский журналист.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба МВД.

Там отметили, что по информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов прокуратурой города Павия (регион Ломбардия) начато уголовное производство.

"В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд", - сообщили в МВД.

При этом там еще раз подчеркнули, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как сообщалось, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Позже стало известно, что Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

Украинская правда