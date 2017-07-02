Воскресенье в АТО: 4 нарушения "тишины", один военный ранен

В воскресенье оперативная обстановка в районе проведения АТО улучшилась, зафиксировано 4 случая нарушения режима "тишины", в результате обстрелов получил ранения 1 военный ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО состоянию на вечер 2 июля.

"Подразделения российско-оккупационных войск снизили огневую активность вдоль всей линии боевого соприкосновения. Обстрелы были зафиксированы только на Луганском и Донецком направлениях", - сообщили в штабе.

В направлении Луганска боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Станицы Луганской из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На рассвете НЗФ выпустили полдюжины мин из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм по силам АТО возле Крымского. Около 9:00 боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли силы АТО вблизи с.Желтое", - сообщили в штабе.

На донецком направлении боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи н.п. Зайцево.

Украинская правда