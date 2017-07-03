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Генпрокурор хочет, чтобы комитет Рады взялся за Добкина

Понедельник, 3 июля 2017, 15:09

Генеральный прокурор Юрий Луценко настаивает на том, чтобы комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Михаила Добкина 7 июля.

Об этом он заявил на заседании регламентного комитета в понедельник, передают "Українські новини".

"Я взял слово, чтобы попросить вас при определении порядка (заседаний) не разбивать двух народных депутатов, которые являются фигурантами одного дела. Речь идет о Полякове и Розенблате... Тем более это даст возможность в пятницу (7 июля) заслушать последнее представление, которое я внес, на Добкина", – сказал он.

В свою очередь заместитель председателя комитета Павел Пинзеник (фракция "Народный фронт") отметил, что депутат имеет 5 дней на дачу пояснений после внесения представления.

"Когда начался отсчет этих 5 дней нам неизвестно, но простой арифметический расчет нам показывает, что маловероятно, чтобы этот срок истек в пятницу", – заявил он.

Позже Луценко сообщил, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий направил Добкину письмо для дачи пояснений 30 июня, соответственно регламентный комитет может рассмотреть представление ГПУ до 7 июля включительно.

Как известно, 30 июня 2017 года Парубий поручил регламентному комитету Рады рассмотреть представление на снятие неприкосновенности и арест депутат Оппоблока Добкина.

29 июня Луценко внес в Раду данное представление.

В действиях Добкина усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков Харькова стоимостью 227 млн гривен.

3-7 июля регламентный комитет должен рассмотреть представления на снятие неприкосновенности с депутатов Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт"), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Андрея Лозового (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Максима Полякова (НФ) и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратуранеприкосновенностьДобкин
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