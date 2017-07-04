Двое украинских канадцев получили высшие государственные награды Канады

Двое канадцев украинского происхождения получили самую высокую государственную награду Канады.

Об этом сообщает Укринформ.

Орденом Канады были награждены инвестиционный банкир Джордж Михаль и телеведущий Алекс Требек.

"Джордж Михаль стал членом ордена Канады за достижения в области финансов и инвестирования, а также за достижения на ниве филантропии, в частности поддержку инноваций в инженерном деле", - говорится в наградном листе Михаля.

В свою очередь Алекс Требек был награжден за "выдающиеся достижения на телевидении и просвещение, особенно в области географии".

Добавим, что Джордж Михаль член совещательного совета Конгресса Украинских Канады и выполняет активную роль в жизни украинского общества. Алекс Требек имеет двойное гражданство Канады и США. Он был ведущим нескольких известных игровых телешоу. Сейчас он ведет передачу Jeopardy! на американском телеканале NBC.

Орден Канады - это высшая государственная награда страны. Им награждаются граждане Канады за исключительные заслуги перед канадским обществом и человечеством. На Ордене выгравирована цитата из Послания к Евреям 11:16 латинском языке, "desiderantes meliorem patriam", ( "они хотят лучшей страны"). За 50 лет существования награды ее получили всего около 7000 человек.