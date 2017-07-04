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Россиянина с фальшивым украинским паспортом задержали в Испании

Вторник, 4 июля 2017, 09:46

В испанской провинции Аликанте задержали подозреваемого в мошенничестве гражданина России, который использовал фальшивые украинские документы.

Об этом сообщает Гражданская гвардия Испании, информируя о задержании 10 человек из разных стран, которые скрывались от международного розыска и в разных городах Испании.  

42-летнего человека с инициалами Л. П. власти Российской Федерации разыскивали с 2011 года за преступления против государственного бюджета.

При этом он легально проживал в Испании по поддельным документам как украинский гражданин.

Алена Рощенко, УП

Темы: ИспанияРосcиякриминалИнтерпол
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