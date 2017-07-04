Россиянина с фальшивым украинским паспортом задержали в Испании
Вторник, 4 июля 2017, 09:46
В испанской провинции Аликанте задержали подозреваемого в мошенничестве гражданина России, который использовал фальшивые украинские документы.
Об этом сообщает Гражданская гвардия Испании, информируя о задержании 10 человек из разных стран, которые скрывались от международного розыска и в разных городах Испании.
42-летнего человека с инициалами Л. П. власти Российской Федерации разыскивали с 2011 года за преступления против государственного бюджета.
При этом он легально проживал в Испании по поддельным документам как украинский гражданин.
Алена Рощенко, УП