Компанию M.E. Doc могут наказать за вирус "Petya"

В отношении украинской компании M.E. Doc, выпускающей бухгалтерское программное обеспечение, ведут расследование в связи с серьезной кибератакой, совершенной 27 июня.



Об этом сообщил начальник киберполиции Украины Сергей Демидюк изданию "The Associated Press" в своем офисе в Киеве.



По его словам, компания пренебрегла предостережениями относительно безопасности своих технологий.



"Они об этом знали. Их много раз предупреждали различные антивирусные компании. За пренебрежение (угрозами) эти люди понесут уголовную ответственность", – заявил полковник.



Демидюк и другие чиновники говорят, что разрушительная атака на прошлой неделе в основном распространялась через вредное обновления к программе M.E. Doc, которую широко используют украинские бухгалтеры и фирмы.



В самой M.E. Doc не дали комментария AP, хотя сначала заявляли о взломе, а потом вообще отрицали свою причастность к вспышке компьютерного вируса, который нанес ущерб госучреждениям и компаниям в Украине, а также за ее пределами.



Руководители компании Intellect Service Олеся Линник и ее отец Сергей заявили "Reuters", что их программное обеспечение не отвечает за распространение вируса.



"Что было установлено в эти дни, когда никто не спал и работал? Мы изучали и анализировали наш продукт на следы хакерства – он не заражен вирусом и все хорошо, он безопасен", – сказала Олеся, управляющий партнер "Интеллект сервиса".



"Пакет обновления, который был направлено задолго до того, как вирус распространился, мы проверили 100 раз – и все в порядке", – добавила она.

.

Ранее сообщалось, что вирус "Петя" запускается через фишинговые сообщения (файл Петя.apx) или обновления программы M.E.doc. Киберполиция заявила, что 27 июня в 10:30 эта программа обновилась – и дальше вредоносное программное обеспечение распространялось с помощью уязвимости в протоколе Samba.



В Microsoft подтвердили, что вирус Petya.A начал распространяться через бухгалтерский софт M.E.Doc, созданный в Украине. Хотя эксперты заявляли о безопасности M.E.Doc.

В ответ Microsoft'у украинская компания заявила, что исходный код программы "M.E.Doc" не содержит команды запуска приложения Windows rundll32.exe, а данные Microsoft TechNet свидетельствуют лишь о том, что программа, запущенная на зараженном компьютере, сама подверглась заражению.



Алена Рощенко, УП