Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Компанию M.E. Doc могут наказать за вирус "Petya"

Вторник, 4 июля 2017, 12:26

В отношении украинской компании M.E. Doc, выпускающей бухгалтерское программное обеспечение, ведут расследование в связи с серьезной кибератакой, совершенной 27 июня.

Об этом сообщил начальник киберполиции Украины Сергей Демидюк изданию "The Associated Press" в своем офисе в Киеве.

По его словам, компания пренебрегла предостережениями относительно безопасности своих технологий.

"Они об этом знали. Их много раз предупреждали различные антивирусные компании. За пренебрежение (угрозами) эти люди понесут уголовную ответственность", – заявил полковник.

Демидюк и другие чиновники говорят, что разрушительная атака на прошлой неделе в основном распространялась через вредное обновления к программе M.E. Doc, которую широко используют украинские бухгалтеры и фирмы.

В самой M.E. Doc не дали комментария AP, хотя сначала заявляли о взломе, а потом вообще отрицали свою причастность к вспышке компьютерного вируса, который нанес ущерб госучреждениям и компаниям в Украине, а также за ее пределами.

Руководители компании Intellect Service Олеся Линник и ее отец Сергей заявили "Reuters", что их программное обеспечение не отвечает за распространение вируса.

"Что было установлено в эти дни, когда никто не спал и работал? Мы изучали и анализировали наш продукт на следы хакерства – он не заражен вирусом и все хорошо, он безопасен", – сказала Олеся, управляющий партнер "Интеллект сервиса".

"Пакет обновления, который был направлено задолго до того, как вирус распространился, мы проверили 100 раз – и все в порядке", – добавила она.
.
Ранее сообщалось, что вирус "Петя" запускается через фишинговые сообщения (файл Петя.apx) или обновления программы M.E.doc. Киберполиция заявила, что 27 июня в 10:30 эта программа обновилась – и дальше вредоносное программное обеспечение распространялось с помощью уязвимости в протоколе Samba.

В Microsoft подтвердили, что вирус Petya.A начал распространяться через бухгалтерский софт M.E.Doc, созданный в Украине. Хотя эксперты заявляли о безопасности M.E.Doc.

В ответ Microsoft'у украинская компания заявила, что исходный код программы "M.E.Doc" не содержит команды запуска приложения Windows rundll32.exe, а данные Microsoft TechNet свидетельствуют лишь о том, что программа, запущенная на зараженном компьютере, сама подверглась заражению.

Алена Рощенко, УП

Темы: вирусинтернеттехнологиихакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
вирус
От имени Генштаба рассылают письма с вирусами
На этот раз не птицы: россияне нашли в Украине новых существ, "переносивших вирусы"
"Творчество" минобороны РФ: в Украине заражали птиц смертельными вирусами и отпускали в Россию
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: