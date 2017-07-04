Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики до сих пор молчат о Васине – Геращенко

Вторник, 4 июля 2017, 17:07
Боевики до сих пор молчат о Васине – Геращенко

Боевики из ОРДЛО не дают никакого ответа на запросы Киева о судьбе задержанных украинцев.

Об этом написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что во вторник Международному комитету Красного креста удалось передать посылки от родственников заложников в Макеевскую колонию.

"К самим ребятам МККК в очередной раз не пустили, снова категорически отказали в допуске к нашим заложникам", - написала она, добавив, что представителей миссии не допустили к заложникам еще ни разу.

"Сегодня на оккупированных территориях - уже 132 заложники, цифра растет, добавляются гражданские, а ОРДЛО не дают нам никакого ответа на наши запросы о судьбе украинцев (в частности, и о местонахождении Стаса Асеева, других). Зато продолжают настаивать на освобождении преступников, не имеют никакого отношения к АТО, например, беркутовцев, убивших Небесную сотню. Это для понимания, что происходит в Минске", - написала Геращенко.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом - Станистлав Васин.

В СБУ заявили, что Станислав Асеев действительно исчез в начале июня на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Как известно, Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Темы: ГеращенкоАТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: