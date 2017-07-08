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Вблизи Майорска произошел взрыв, погиб гражданский

Суббота, 8 июля 2017, 07:40
Вблизи Майорска произошел взрыв, погиб гражданский

В результате взрыва неизвестного взрывного устройства вблизи Майорска погиб местный житель, еще одна женщина тяжело ранена.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Полиция выясняет обстоятельства взрыва на сельской дороге между с. Зайцево и с. Майорское, в результате которого пострадали двое жителей поселка Жованка.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, выяснилось, что трагедия произошла, когда прохожие сошли с дороги на обочину.

"Вчера около 18.30 часов неподалеку КПВВ "Майорск" в районе н.п. Жованка, пренебрегая правилами безопасности, вышли на обочину дороги и подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое гражданских лиц. В результате взрыва мужчина 1979 года погиб на месте. Женщина 1981 года рождения с тяжелыми минно-взрывными травмами была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что женщину каретой скорой помощи доставили в больницу Бахмута.

Как сообщалось, 7 июля около 15:30 в центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв. Сепаратистские СМИ заявили, что в результате погибла "полковник народной милиции ЛНР", еще пять человек получили ранения. Кроме того российское информагентство ТАСС сообщило, что в этот же день в Луганске произошел еще один взрыв в районе площади Героев Великой Отечественной войны.

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) информацию о взрывах подтвердила, заявив, что они могут быть началом серии подобных терактов против мирного населения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Почему местные остаются жить в зоне АТО читайте в статье: Или воюйте, или договаривайтесь": как жители Зайцевого стали "живым щитом" для своих домов

Темы: Донбассвзрывполиция
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