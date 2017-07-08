Поблизу Майорська стався вибух, загинув цивільний

Внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою поблизу Майорська загинув місцевий житель, ще одна особа важко поранена.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Поліція з’ясовує обставини вибуху на сільській дорозі між с. Зайцеве та с. Майорське, внаслідок якого постраждали двоє жителів селища Жованка.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з’ясувалося, що трагедія сталася, коли перехожі зійшли з дороги на узбіччя.

"Вчора близько 18.30 години неподалік КПВВ "Майорск" в районі н.п. Жованка, нехтуючи правилами безпеки, вийшли на узбіччя дороги та підірвались на невідомому вибуховому пристрої двоє цивільних осіб. Внаслідок вибуху чоловік 1979 року народження загинув на місці. Жінка 1981 року народження з важкими мінно-вибуховими травмами була доставлена до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що жінку каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні м. Бахмут.

Як повідомлялося, 7 липня близько 15:30 в центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, прогримів вибух. Сепаратистські ЗМІ заявили, що в результаті загинула "полковник народної міліції ЛНР", ще п'ятеро людей поранено. Крім того російське інформагентство ТАСС повідомило, що в цей же день в Луганську стався ще один вибух у районі площі Героїв Великої Вітчизняної війни.

Українська сторона Спільного центру координації та контролю (СЦКК) інформацію про вибухи підтвердила, заявивши, що вони можуть бути початком серії подібних терактів проти мирного населення з боку незаконних збройних формувань.

Чому місцеві залишаються жити в зоні АТО читайте у статті: Або воюйте, або домовляйтесь": як мешканці Зайцевого стали "живим щитом" для своїх домів