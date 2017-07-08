Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Двух чиновников Укрзализныци арестовали с правом залога

Суббота, 8 июля 2017, 10:48

Печерский райсуд Киева взял под стражу с возможностью залога двух должностных лиц "Укрзализныци", задержанных за коррупционное преступление.

Как сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook, по итогам почти 10-часового судебного заседания начальнику земельного Департамента "Укразализныци" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой в виде залога в сумме 3,8 млн гривен.

Его сообщнику - заместителю юридического департамента Укрзализныци - содержание под стражей на такой же срок с возможностью залога в 3,2 млн гривен.

Реклама:

Кроме того, оба подозреваемых отстранены от должностей.

Как сообщалось, двое должностных лиц "Укрзализныци" были задержаны 6 июля по подозрению в принятии предложения от директора коммерческого предприятия за содействие заключению договора аренды 9 га земли.

ВИДЕО ДНЯ

"За вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместитель начальника юридического Департамента А. Ященко", - сообщал генпрокурор Юрий Луценко.

Украинская правда

Темы: железная дорогасудпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
железная дорога
В Польше повторилось вмешательство "стоп-сигналом" в движение поездов, подозреваемых задержали
В Бурятии на неделю остановили поезда из-за прорыва дамбы
В Крыму железнодорожников привлекли к шпионажу за пассажирами - партизаны
Последние новости
19:58
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: