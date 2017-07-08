Возле метро Голосеевская взорвался дом, есть пострадавшие

В Киеве возле метро Голосеевская, рядом с гостиницей "Мир" в жилом доме произошел взрыв.

Об этом сообщают пользователи Facebook.

По данным страницы "Киев оперативный", предварительно, взорвался газ.

Как видно по фото, здание серьезно повреждено.

Как сообщила в Facebook спикер полиции Киева Оксана Блищик, в результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе двух человек госпитализировали с телесными повреждениями.

Позже Блищик сообщила, что из-под завалов достали женщину, ее также доставят в больницу.

По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. Обрушилось перекрытие между этажами.

"На месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы", - добавила она.

Катерина Тищенко, УП