Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 27 обстрелов, двое украинских военных ранены

Воскресенье, 9 июля 2017, 06:56
Сутки в АТО: 27 обстрелов, двое украинских военных ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В ходе боевых действий двое украинских воинов вчера получили огнестрельные ранения. Состояние их здоровья врачи характеризуют как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении террористы били 12 раз.

Вначале суток боевики из запрещенных минометов калибра 120 мм били по украинским позициям на окраине Марьинки. Также провокационные обстрелы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП и зенитных установок зафиксированы в районе Широкино, Богдановки, Гнутово, Павлополя и Новотроицкого.

На Донецком направлении было 8 обстрелов.

Самой сложной ситуация была в пригороде Авдеевки. Здесь боевики били из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, сепаратисты стреляли в районе Песков и Зайцево из БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

На Луганском направлении террористы били 7 раз.

"Самой напряженной ситуация вчера была в районе Бахмутской трассы, где противник из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Крымское", - заявили в штабе.

Из минометов и противотанковых гранатометов боевики совершили плотный обстрел украинских опорных пунктов возле Троицкого. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреляли оборонительные укрепления сил АТО возле Станицы Луганской.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: