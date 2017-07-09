Взрыв в Киеве: 23 человек переселили в общежитие

23 пострадавших в результате взрыва, который произошел в субботу в Голосеевском районе Киева, поселились во временном жилье, предоставленном КГГА.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, говорится на сайте КГГА.

"По состоянию на 9:00 9 июля, 23 жителя отселены из дома в общежитие Подольского района на ул. Оболонская, 34. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца. Сейчас город имеет маневренный фонд жилья, который дает возможность расселять людей в аварийных ситуациях и из аварийного жилья", - рассказал Спасибко.

Как сообщалось, 8 июля около 13:30 в Голосеевском районе на проспекте Голосеевский, 70, во втором подъезде 3-этажного здания произошел взрыв неизвестного происхождения с последующим возгоранием разрушенных деревянных конструкций 3 этажа.

В результате взрыва произошло разрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли на площади ориентировочно 3600 кв.м.

В результате происшествия погибли два человека: женщина 1972 г.р. и мужчина. Пострадали 6 человек - 1 от госпитализации отказался, остальные 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14 лет.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Украинская правда