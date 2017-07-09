Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв в Киеве: 23 человек переселили в общежитие

Воскресенье, 9 июля 2017, 11:27

23 пострадавших в результате взрыва, который произошел в субботу в Голосеевском районе Киева, поселились во временном жилье, предоставленном КГГА.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, говорится на сайте КГГА.

"По состоянию на 9:00 9 июля, 23 жителя отселены из дома в общежитие Подольского района на ул. Оболонская, 34. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца. Сейчас город имеет маневренный фонд жилья, который дает возможность расселять людей в аварийных ситуациях и из аварийного жилья", - рассказал Спасибко.

Как сообщалось, 8 июля около 13:30 в Голосеевском районе на проспекте Голосеевский, 70, во втором подъезде 3-этажного здания произошел взрыв неизвестного происхождения с последующим возгоранием разрушенных деревянных конструкций 3 этажа.

В результате взрыва произошло разрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли на площади ориентировочно 3600 кв.м.

В результате происшествия погибли два человека: женщина 1972 г.р. и мужчина. Пострадали 6 человек - 1 от госпитализации отказался, остальные 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14 лет.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Украинская правда

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Киев
Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе
В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: