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Порошенко призвал ООН активнее помогать Украине

Воскресенье, 9 июля 2017, 17:38

Президент Петр Порошенко заявляет о необходимости более активного участия Организации объединенных наций в решении актуальных вопросов Украины.

Об этом 9 июля Порошенко заявил на совместном брифинге с генсеком ООН Антонио Гутерришем. 

"Хочу высказать уверенность, что наша встреча станет отправной точкой для того, чтобы найти более активной модели участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые сегодня стали перед Украиной", - отметил Порошенко. 

Президент также отметил, что  неспособность ООН адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы последних лет вызвала критику с разных сторон.

По его словам, Украина поддерживает идею реформирования ООН с акцентом на механизмах предотвращения конфликтов и "заинтересована в том, чтобы авторитет генсекретаря и ООН рос". 

"Мир нуждается в сильной и действенной Организации Объединенных Наций, поэтому она нуждается в реформировании согласно актуальным угрозам... Возникла непростая задача - восстановление авторитета, восстановление действенности, доверия и уважения к организации. Пришло время для решительных и иногда болезненных преобразований", - отметил Порошенко. 

Интерфакс-Украина

Темы: ООНДонбассПорошенко
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