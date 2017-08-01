Украинская сторона СЦКК сообщила о возможных провокациях боевиков

Боевики ОРДЛО, вероятно, готовят очередные провокации с целью дискредитации украинских военнослужащих перед минскими переговорами.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что накануне очередного заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины СМИ ОРДО и ОРЛО обнародовали уже традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены объявить 2 августа в Минске", - говорится в сообщении.

Во-первых, это информация о количестве обстрелов со стороны ВСУ, которое якобы существенно увеличилось. При этом, например, под обстрел всего за сутки с 30-го по 31-ое июля якобы попали аж 23 района населенных пунктов ОРДО, конечно же с использованием оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Во-вторых, боевики заявляют о том, что украинские военные до 2 августа планируют ряд обстрелов подконтрольных Украине территорий и якобы собираются обвинить в этом поддерживаемых Россией боевиков "ДНР".

"После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НВФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали заранее подготовленное "возмущение" действиями ВСУ. Вполне вероятно, что и на этот раз ситуация будет развиваться именно по подобному сценарию", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Кроме того украинские военные напомнили, что в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ в Украине только за июль этого года четко зафиксированы 27 случаев ограничения передвижения и сознательный недопуск боевиками в определенные районы на временно оккупированной территории Украины патрулей СММ ОБСЕ. За этот же период НВФ ОРДЛО четыре раза обстреляли беспилотные летательные аппараты Миссии, и трижды препятствовали их работе, применив средства радиоэлектронной борьбы.

"Такими действиями НВФ ОРДО и ОРЛО в который раз демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностями, желание дискредитировать ВСУ накануне заседания ТКГ и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.