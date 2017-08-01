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Українська сторона СЦКК повідомила про можливі провокації бойовиків

Вівторок, 1 серпня 2017, 05:34

Бойовики ОРДЛО, ймовірно, готують чергові провокації з метою дискредитації українських військовослужбовців перед Мінськими переговорами.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"Українська сторона СЦКК констатує, що напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України ЗМІ ОРДО і ОРЛО оприлюднили вже традиційний стандартний набір фальсифікацій, який їх представники мають намір оголосити 2 серпня в Мінську", - йдеться в повідомленні.

По-перше, це інформація про кількість обстрілів з боку ЗСУ, яка нібито суттєво збільшилася. При цьому, наприклад, під обстріл лише за добу з 30-го по 31-е липня нібито потрапили аж 23 райони населених пунктів ОРДО, звичайно ж з використанням зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

По-друге, бойовики заявляють про те, що українські військові до 2 серпня планують ряд обстрілів підконтрольних Україні територій і нібито збираються звинуватити в цьому підтримуваних Росією бойовиків "ДНР".

"Після таких "анонсів", як свідчать наслідки минулих подібних заяв, НЗФ ОРДО доволі часто обстрілювали Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку, а підконтрольні їм ЗМІ висловлювали заздалегідь підготоване "обурення" діями ЗСУ. Цілком ймовірно, що і цього разу ситуація розвиватиметься саме за подібним сценарієм", - наголошує українська сторона СЦКК. 

Крім того українські військові нагадали, що в щоденних звітах СММ ОБСЄ в Україні лише за липень цього року чітко зафіксовані 27 випадків обмеження пересування та свідомий недопуск бойовиками до певних районів на тимчасово окупованій території України патрулів СММ ОБСЄ. За цей же період НЗФ ОРДЛО чотири рази обстріляли безпілотні літальні апарати Місії, та тричі перешкоджали їхній роботі, застосувавши засоби радіоелектронної боротьби.

"Такими діями НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють відверте нехтування Мінськими домовленостями, бажання дискредитувати ЗСУ напередодні засідання ТКГ та прагнення до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - підкреслює українська сторона СЦКК.

Теми: ДонбасАТОМінські угоди
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