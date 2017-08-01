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В Киевскую обладминистрацию пришли с обыском

Вторник, 1 августа 2017, 17:43

Прокуратура Киевской области совместно с СБУ проводит обыски у сотрудников Управления инфраструктуры КОДА по делу о коррупции при выдаче разрешений на обслуживание пригородных автобусных маршрутов.

Об этом сообщает Прокуратура Киевской области.

Отмечается, что должностные лица управления инфраструктуры КОДА в 2015-2016 годах разработали противоправную схему и выдавали документы подконтрольным им автомобильным перевозчикам, которые фактически не соответствовали квалификационным требованиям конкурса.

Обыски проходят в служебных помещениях Управления инфраструктуры КОДА и в помещении фигурантов уголовного производства.

В настоящее время проведения следственных действий продолжается.

О результатах досудебного расследования обещают сообщить дополнительно.

Как известно, 5 апреля перевозчики устроили акцию протеста под КОДА против коррупционного перераспределения рынка перевозок. Они даже угрожали публично сжечь автобус.

Среди требований митингующих - возвращение к вопросу компенсации за перевозку льготников, остановки нелегальных перевозок на Киевщине, прекращение руководством КОДА в ручном режиме распределять маршруты, а взамен проводить конкурсы и тому подобное.

Тогда Киевская областная государственная администрация заявила, что действует исключительно в рамках действующего законодательства, разрывая договора с автоперевозчиками области, и заверила, что готова к диалогу.

Украинская правда. Киев

Темы: Киевская областьместная властьпрокуратураСБУ
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