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Обвинительный акт в отношении Чмыря готовятся передать в суд

Вторник, 1 августа 2017, 19:33

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Юрия Чмыря - бывшего экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами, после чего обвинительный акт в отношении подозреваемого направят в суд для рассмотрения по существу.

Как известно, Чмыря подозревают в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

Установлено, что подозреваемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем он использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.

Кроме того, депутат не внес в декларацию собственную дочь, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе.

В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих 20-летней неработающей дочери.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Санкция самой тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось, у Генпрокуратуры есть данные о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников Евромайдана, но подозрения по этому делу ему пока не выдвинули.

Украинская правда

Темы: судЯнуковичпрокуратураСумы
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