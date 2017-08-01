День в АТО: 10 обстрелов, один раненый
Вторник, 1 августа 2017, 19:57
Пророссийские боевики в течение дня 10 раз открывали огонь по украинским позициям.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Около полуночи из минометов калибра 82 миллиметра преступники ударили по опорному пункту украинских военных в Крымском, что на Луганском направлении", - сказано в сообщении.
"А около 1 ночи, на Донецком направлении, боевики обстреляли из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия наши укрепления в поселке Луганское. В результате обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения", - добавили в пресс-центре.
В то же время на Мариупольском направлении провокации боевиков зафиксированы вблизи Новотроицкого и Водяного.
Украинская правда