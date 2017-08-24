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Главные новости дня

Четверг, 24 августа 2017, 22:33

Подборка самых важных новостей за 24 августа на Украинской правде.

О ночном убийстве. Поздно вечером 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину.

Мужчина, застреленный в центре Киева вечером 23 августа, был иностранцем 1988 года рождения. Злоумышленники, вероятно, скрылись на автомобиле "Фольксваген". В столице введен план "перехват".

О взрыве на Грушевского. В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве пострадали два человека.

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.

Позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на улице Грушевского в центре Киева увеличилось до трех человек.

По факту взрыва на ул. Грушевского в Киеве начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

О миротворцах. Президент Петр Порошенко обсудил с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом вопросы противодействия агрессии РФ и усиление международного присутствия на Донбассе. Как отметил президент, речь идет о возможном развертывании миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об АТО. На День Независимости боевики нарушили "тишину" 11 раз, трое бойцов получили ранения.

О Донбассе. "Наша разведка подтверждает: минимальный уровень регулярных российских войск на оккупированных территориях Донбасса - примерно 3 тыс. человек. В составе 39 тыс. войск, находящихся на оккупированной территории - российский спецназ и представители регулярных войск РФ", - отметил Порошенко.

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