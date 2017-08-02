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Россия выдворяет в Узбекистан журналиста, которого там пытали

Среда, 2 августа 2017, 11:37

Судья российского Басманного суда Артур Карпов принял решение о принудительном выдворении журналиста "Новой газеты" Али Феруза из России в Узбекистан.

Также он назначил штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение режима пребывания в России, сообщает "Новая газета".

Журналиста взяли под стражу в зале судебного заседания и повезли в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан.

Али Феруз (настоящее имя – Худоберди Нурматов) может обжаловать решение суда в течение 10 дней. 

В ходе заседания судья разрешил журналистке "Новой газеты" Елене Костюченко выступить свидетелем по делу. Она рассказала о пытках, которыми подвергся Феруз в Узбекистане.

Али Феруз (Худоберди Нурматов)
Али Феруз (Худоберди Нурматов)
Влад Докшин, "Новая газета"

Сотрудники МВД просили суд приобщить справку о том, что после отказа в предоставлении убежища Феруз не обращался в московское отделение ФМС. Они заявили, что он "находится без документов, уклоняется от выезда" и с 2011 года находится в РФ незаконно.

На вопрос судьи, почему Феруз только в 2014 году обратился за статусом, журналист пояснил, что в 2012 году потерял паспорт, и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.

Феруз заявил суду, что не признает вину. "Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище".

Журналист уверен, что находится на территории России легально. "Хочу, чтобы вы учли, что все родственники являются гражданами России: сестра, мать, брат", – добавил он.

Феруз сообщил суду, что учился в российской школе, уехал в Узбекистан, получил гражданство, но вскоре вернулся в Россию, где продолжил обучение в университете. "В 2008 году покинул Узбекистан окончательно, и возвращаться туда не намереваюсь", – заявил он.

Российская полиция задержала корреспондента "Новой газеты" Али Феруза днем 1 августа рядом с его редакцией. Сотрудник полиции попросил показать документы, журналист показал пресс-карту. После этого Феруза отвезли в ОВД для установления личности.

На Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП России (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). После этого журналиста отвезли в Басманный суд Москвы.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в заявлении отметил, что "Худоберди Нурматов родился в России, его мать проживает в России, в Алтайском крае, поэтому выдача его другому государству по закону невозможна".

Также редактор сообщил, что журналист подал апелляцию в суд и готовит пакет документов, которые "помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование".

"Новая газета" обязывалась перед Владимиром Путиным трудоустроить Нурматова.

Но в начале мая Нурматову отказали в признании беженцем на территории России и в предоставлении временного убежища.

По данным СМИ, Нурматов (Феруз) уехал из Узбекистана из-за проблем с местными властями: его пытались завербовать местные спецслужбы.

На родине Нурматов якобы проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию "Ат-Такфир валь хиджра" в 2007 году.

Темы: РосcияСМИсуд
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