В Кремле признали, что в Сирии могут воевать наемники из России

В Кремле признали, что в Сирии могут воевать "добровольцы" из Российской Федерации, однако заявили, что они не имеют никакого отношения к Минобороны РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав публикацию агентства Reuters, где утверждается, что число погибших россиян в Сирии выше, чем было официально заявлено, передает Европейская правда со ссылкой на ТАСС.

"Нет, не видим (оснований для проверки данных о потерях - Ред.)", - сказал он журналистам. "Данные (в Кремль - Ред.) поступают по линии Минобороны, руководствоваться надо этим данным, именно они являются официальными", - добавил он.

"Если есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны, не имеет никакого отношения", - заявил Песков.

"Поэтому здесь нужно в Reuters интересоваться, откуда эта информация и какие у них источники", - сказал он.

Напомним, что по данным Reuters, в Сирии за 2017 погибли по меньшей мере 40 российских военнослужащих и наемников, несмотря на официальные заявления России о десяти погибших.

Отметим, что даже без учета "неофициальных" наемников из РФ, погибших в Сирии, число погибших военнослужащих РФ в 2017 году, согласно данным Reuters, значительно превышает официальные данные Минобороны РФ.