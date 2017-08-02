Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевское "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов в этом сезоне

Среда, 2 августа 2017, 23:25

Киевское "Динамо" прекратило выступление в Лиге чемпионов сезона 2017-2018 годов на стадии третьего квалификационного раунда.

В ответном матче столичная команда в среду уступила на выезде швейцарскому "Янг Бойз" со счетом 0:2. Поскольку первый матч в Киеве неделю назад завершился победой "Динамо" со счетом 3:1, то за счет гола на чужом поле дальше проходит "Янг Бойз", который сыграет в заключительном раунде квалификации ЛЧ.

"Динамо" же теперь будет играть в заключительном раунде квалификации Лиги Европы.

"Янг Бойз" второй год подряд выбивает из еврокубков украинскую команду. В прошлом сезоне швейцарцы обыграли в том же третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов донецкий "Шахтер".

Интерфакс-Украина

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
спорт
Впервые в истории украинская теннисистка Киченок выиграла миксттурнир Уимблдона
Свитолина покидает Уимблдон
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Последние новости
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
Все новости...
Реклама: