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Трамп предлагает изменить правила выдачи "Зеленых карт"

Четверг, 3 августа 2017, 03:30
Трамп предлагает изменить правила выдачи Зеленых карт

Президент США Дональд Трамп представил законопроект, который предусматривает конкурсный отбор на получение "Зеленой карты" и отмену розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

"В течение десятилетий Соединенные Штаты эксплуатировали очень низкоквалифицированную систему иммиграции, выдав рекордное количество "Зеленых карт" иммигрантам, готовым работать за низкую заработную плату", - заявил Трамп.

По его словам, новая процедура выдачи "зеленых карт" будет предусматривать конкурс, согласно которому право на жительство в США смогут получить заявители, которые владеют английским языком, могут финансово поддерживать себя и свою семью и демонстрируют умения, полезные для развития экономики США.

Реформа поможет гарантировать, что мигранты "смогут ассимилироваться, будут успешными и достигнут Американской мечты", считает президент США.

Напомним, розыгрыш виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США, предусмотренный официальной программой "Diversity Immigrant Visa". Ежегодно США выдают около 50 тысяч виз.

Темы: СШАвизымиграция
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