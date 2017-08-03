Трамп пропонує змінити правила видачі "Зелених карт"

Президент США Дональд Трамп представив законопроект, який перебачає конкурсний відбір на отримання "Зеленої карти" і скасування розіграшу віз, що дають право на отримання статусу постійного жителя.

Про це повідомляє прес-служба Білого Дому.

"Протягом десятиліть Сполучені Штати експлуатували дуже низькокваліфіковану систему імміграції, видавши рекордну кількість "Зелених карт" мігрантам, готовим працювати за низьку заробітну плату", - заявив Трамп.

За його словами, нова процедура видачі "Зелених карт" передбачатиме конкурс, за яким право на проживання в США зможуть отримати заявники, які володіють англійською мовою, можуть фінансово підтримувати себе і свою родину та демонструють вміння, корисні для розвитку економіки США.

Реформа допоможе гарантувати, що мігранти "зможуть асимілюватися, будуть успішними і досягнуть Американської мрії", вважає президент США.

Нагадаємо, розіграш віз, що дають право на отримання статусу постійного жителя США, передбачений офіційною програмою "Diversity Immigrant Visa". Щорічно США видають близько 50 тисяч віз.