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На Луганщине завершили монтаж башни, которая будет транслировать украинское телевидение

Суббота, 5 августа 2017, 00:37

В Бахмутовке Луганской области завершили строительство 134-метровой башни, которая будет транслировать украинское радио и телевидение.

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в facebook.

"Строительство 134-метровой опоры в Бахмутовке Новоайдарского района Луганской области завершен. Срок монтажа объекта занял 1 месяц", - написал он.

По его словам, в Бахмутивке еще должны смонтировать телерадиопередающее оборудование, которое обеспечит вещание украинских телеканалов и радиостанций вплотную к линии разграничения, в том числе - в Счастье.

"С башни в Бахмутовке уже в этом месяце начнется цифровое и аналоговое телевизионное вещание, а также FM-радиовещание", - отметил Костинский.

На данный момент, планируется запуск программ Общественного вещания (НСТУ), ряда общенациональных телеканалов, "Армии ФМ" и других вещателей.

Костинский напомнил, что это третья башня, которая была построена в течение двух последних лет. Таким образом, уже построены башни в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, новая башня должна обеспечить трансляцию украинских каналов на оккупированных территориях, а именно Луганска, Алчевска и Стаханова.

Темы: телевидениеЛуганская областьДонбасс
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