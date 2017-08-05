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На Луганщині завершили монтаж вежі, яка транслюватиме українське телебачення

Субота, 5 серпня 2017, 00:37

У Бахмутівці Луганської області завершили будівництво 134-метрової вежі, яка транслюватиме українське радіо і телебачення.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у facebook.

"Будівництво 134-метрової опори в Бахмутівці Новоайдарського району Луганської області завершено. Строк монтажу об'єкта зайняв 1 місяць", - написав він.

За його словами, в Бахмутівці ще мають змонтувати телерадіопередавальне обладнання, яке забезпечить мовлення українських телеканалів і радіостанцій впритул до лінії розмежування, в тому числі - в Щасті. 

"З вежі в Бахмутівці вже цього місяця розпочнеться цифрове та аналогове телевізійне мовлення, а також FM-радіомовлення", - зазначив Костинський.

Наразі планується запуск програм Суспільного мовлення (НСТУ), ряда загальнонаціональних телеканалів, радіо "Армія ФМ" та інших мовників.

Костинський нагадав, що це третя вежа, яка була побудована протягом двох останніх років. Таким чином, вже побудовано вежі у Херсонській, Донецькій і Луганській областях. 

Як повідомлялося, нова вежа має забезпечити трансляцію українських каналів на окупованих територіях, а саме Луганська, Алчевська та Стаханова.

Теми: телебаченняЛуганська областьДонбас
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