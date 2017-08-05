Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Госдепе США увидели успех и надежду на улучшение отношений с РФ

Суббота, 5 августа 2017, 07:09

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт увидела положительные результаты сотрудничества и надежду на улучшение отношений с Россией.

Об этом она рассказала во время бриффинга, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о "конце надежд" на то, что отношения России с администрацией президента Дональда Трампа улучшатся. 

"Я думаю, что многие люди во всем мире согласны с тем, что Соединенные Штаты и Россия должны иметь возможность работать вместе в областях взаимного сотрудничества. Посмотрите на прекращение огня на юго-западе Сирии, которое соблюдается, по большей части, уже почти месяц. Это пример хорошего американо-российского сотрудничества", - сказала она.

"Послушайте, всегда есть надежда на улучшение. Мы знаем, что люди говорят  крайности, особенно в жаркие времена. Я просто не собираюсь вникать в особенности этого, но у нас есть области, где мы можем работать вместе и будем работать вместе", - добавила она.

Как известно, после подписания президентом США Дональдом Трампом новых санкций против РФ, Медведев заявил, что надеждам на улучшение отношений с США пришел конец.

Темы: СШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: