Участникам группы Scooter грозит до 8 лет за визит в Крым

Участникам немецкой группы Scooter, которые 4 августа прилетели в аннексированный Крым, грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, пишет "Крым.Реалии".

"По обращению народного депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Белоцерковца о нарушении требований украинского законодательства коллективом немецкой группы Scooter, прокуратурой АР Крым внесены сведения в ЕРДР по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до 8 лет лишения свободы)", – сообщила Тихончик.

Прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы, добавила она.

Как известно, музыканты группы Scooter прибыли в Крым 4 августа для участия в музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве.

В июне посол Украины в Германии Андрей Мельник встречался в Гамбурге с менеджером Scooter, чтобы отговорить музыкантов от выступления в аннексированном Крыму.

Планы посетить Крым музыкантами критиковала депутат Европарламента от "Зеленых" Ребекка Хармс: по ее мнению, музыканты "становятся на сторону Путина", выступая на аннексированном полуострове.

В свою очередь фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер заявлял, что группа видит в участии в фестивале "исключительно музыкальное событие".