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Учасникам групи Scooter загрожує до 8 років за візит до Криму

Субота, 5 серпня 2017, 10:46

Учасникам німецької групи Scooter, які 4 серпня прибули в анексований Крим, загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це заявила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, пише "Крим.Реалії".

"За зверненням народного депутата Верховної Ради України Дмитра Білоцерковця про порушення вимог українського законодавства колективом німецької групи Scooter, прокуратурою АР Крим внесено відомості до ЄРДР за ст. 332-1 КК України за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (до 8 років позбавлення волі)", - повідомила Тихончик.

Прокуратура направить запити до компетентних органів Німеччини про надання міжнародної правової допомоги, щоб здійснити допит учасників групи, додала вона.

Як відомо, музиканти групи Scooter прибули до Криму 4 серпня для участі у музичному фестивалі ZBFest у Балаклаві.

У червні посол України в Німеччині Андрій Мельник зустрічався у Гамбурзі з менеджером Scooter, щоб відмовити музикантів від виступу в анексованому Криму.

Плани відвідати Крим музикантами критикувала депутат Європарламенту від "Зелених" Ребекка Гармс: на її думку, вони  "стають на бік Путіна", виступаючи на анексованому півострові.

У свою чергу фронтмен Scooter Ейч Пі Бакстер заявляв, що група бачить в участі у фестивалі "виключно музичну подію".

Теми: Кримпрокуратура
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