"Впечатляющий показатель": За неделю в Украине утонули почти 100 человек

Всего за неделю на водоемах Украины погибли 99 человек.



Об этом в понедельник сообщает ДСНС.



"Жара, которая на прошлой неделе царила почти по всей территории Украины, привела не только к резкому увеличению количества пожаров в природных экосистемах, но и существенно повлияла на статистику погибших на воде. Опять фиксируем впечатляющий показатель: 99 граждан погибли на водных объектах страны в период с 31 июля по 6 августа", - говорится в сообщении.



Сообщается, что с начала года на водоемах страны уже погибло 685 человек, из которых 70 детей.



При этом спасено 484 человека, в том числе 106 детей.



Украинская правда