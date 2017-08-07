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"Впечатляющий показатель": За неделю в Украине утонули почти 100 человек

Понедельник, 7 августа 2017, 13:41

Всего за неделю на водоемах Украины погибли 99 человек.

Об этом в понедельник сообщает ДСНС.

"Жара, которая на прошлой неделе царила почти по всей территории Украины, привела не только к резкому увеличению количества пожаров в природных экосистемах, но и существенно повлияла на статистику погибших на воде. Опять фиксируем впечатляющий показатель: 99 граждан погибли на водных объектах страны в период с 31 июля по 6 августа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала года на водоемах страны уже погибло 685 человек, из которых 70 детей.

При этом спасено 484 человека, в том числе 106 детей.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиеУкраина
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