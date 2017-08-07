Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Кропивницкого зафиксировали незначительное повышение радиации

Понедельник, 7 августа 2017, 13:52

Специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности зафиксировали незначительное повышение радиационного фона вблизи Кропивницкого.

Об этом сообщила пресс-служба ГНТЦ ЯРБ.

"На территории с радиоактивно загрязненными материалами под Кропивницким провели исследования... Эксперты обнаружили незначительное повышение радиационного фона, с основным вкладом радионуклида техногенного происхождения цезия-137 (Cs-137)", - отмечается в сообщении.

Результаты исследований показали незначительное превышение мощности дозы на территории захоронения загрязненных отходов, что составляет от 0,1 до 0,3 мкЗв/ч. В двух точках наблюдался рост мощности дозы до 0,5-0,7 мкЗв/ч.

В самом Кропивницкому специалисты никаких аномальных повышений не зафиксировали. Мощность дозы в городе находится в пределах 0,03-0,15 мкЗв/ч, что является естественным фоном для этой местности.

Как известно, 13 июля 2017 года в районе глиняного карьера "Веселовское месторождение" под Кропивницким неизвестные лица осуществляли несанкционированные земляные работы на территории с радиоактивно загрязненными материалами, образовавшимися в 1988 году после ликвидации аварии на территории треста "Кировоградбуд".

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины классифицировала нарушение целостности захоронения как имеющую все признаки радиационной аварии.

По мнению экспертов ГНТЦ ЯРБ, опираясь на проведенные исследования, местной власти Кропивницкого следует как можно скорее разработать и ввести меры по изоляции территории с радиоактивно загрязненными материалами.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: