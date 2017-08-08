Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Охраннику Яроша, стрелявшему в таксиста, продлили домашний арест

Вторник, 8 августа 2017, 06:17

Охраннику Дмитрия Яроша Михаилу Навроцкому, которого обвиняют в стрельбе в Каменском, суд продлил домашний арест на два месяца.

Об этом сообщила депутат райсовета Наталья Балахнина в Facebook. 

"Продлили домашний арест до 04.10", - написала она.

Как известно, 14 мая 207 года в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошла стрельба в такси – якобы из-за нежелания водителя ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Тогда ранения получили два человека.

В применении оружия подозревали члена партии "ДіЯ" и личного охранника Дмитрия Яроша, называя имя Романа Малисевича. Но в ОО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, что охранник Яроша Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его побратим Михаил, который 4 года "не получал реабилитации" от участия в боях на востоке.

Позже Ярош высказался по поводу того, что его побратим Михаил применил оружие в такси.

24 мая Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе меру пресечения Навроцкому в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

Адвокат охранника Сергей Погосян настаивает на том, что его подзащитный Михаил Навроцкий в ходе инцидента был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судЯрош
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: